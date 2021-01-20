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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UNESCO karar aldı, belediye tanıtım çağrısında bulundu

İHA

UNESCO karar aldı, belediye tanıtım çağrısında bulundu

UNESCO'nun 2021 yılını Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesiyle Anadolu bilgelerini yıl boyu tanıtacaklarını bildirmesi sonrası Kırşehir Belediyesi, bireysel ve kurumsal tanıtım çağrısında bulundu.
Kırşehir Belediyesi, yıl boyu düzenlenecek etkinliklerde Ahi Evran Veli’yi, Hacı Bektaş Veli’yi ve Yunus Emre’yi anlatacak. Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, belediye olarak her türlü çalışmayı yapacaklarını ve çalışmalar için komisyon kurulduğunu söyledi. Araz, “2021 yılını UNESCO, Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan etti. Kırşehir Belediyesi olarak bu çerçevede çalışmalarımızı başlattık. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığı ile komisyon kuruldu. Bu komisyon, hem Kırşehir Belediyesinin fikirlerini ve ne yapılabilir çalışmalarına başladı. STK ve kamu kuruluşlarına görüşleri için davetler olacak” dedi. Tanıtım ve organizasyon çalışmalarında bireysel olarak da görüşlerin alınacağını anlatan Araz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bireysel çalışmalara da açığız. Onlardan gelecek önerileri de değerlendireceğiz. 2021 yılını inşallah, Kırşehir’e yakışır şekilde geçireceğiz.”
Öte yandan Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar da sosyal medya hesaplarından neler yapılabilir sorusu ile ilgili paylaşımda bulunarak ülke genelinde katılımların ve görüşlerin olması çağrısında bulundu.

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