Kırşehir'de, kaçak tütün operasyonu

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Kırşehir'de polis, kıyılmış kaçak tütün operasyonu yaptı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir ikamete alınan ihbar üzerine operasyon düzenledi. İhbar edilen adreste 5 çuvalı içinde konulmuş, 150 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu. Olayla ilgili şüpheli E.U., gözaltına alındı.

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