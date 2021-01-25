Kırsehir Belediyesporda devre arası transfer atağı

Kırşehir Belediyespor takımı devre arasında 2 futbolcu ile anlaştı.

Belediyespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Eren Taşın ve Bilal Özer ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bir futbolcunun bonservisi ile 2 futbolcunun ise kiralık verildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bilal Gülden’i bonservisi ile birlikte Düzcespor’a, Muhammet Apuhan’ı Mardin Fosfatspor’a ve Fatih Bayat'da Fatsaspora kiralık olarak verdik. Taraftarlarımızın bizden beklentileri elbette yüksek ama şunu bilmelerini isteriz ki Kulübümüzün hiçbir gelir kaynağı yok tek destekçimiz Kırşehir Belediyemiz bu yüzden imkanlarımızın çok fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Görüşme halinde olduğumuz oyuncularda var ancak maliyetleri çok yüksek."denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.