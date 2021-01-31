Kırşehir Belediyespor, 3 oyuncu ile anlaşma sağladığını duyurdu

Kırşehir Belediyespor, devre arası transferlerine 3 yeni oyuncu daha eklediğini duyurdu.

Belediyespor takımı basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Eren Taşkın ve Bilal Özer’den sonra Ahmet Kutlu, Yüksel Çal ve Kazım Çelik ve ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Transfer edilen oyunculardan Eren Taşkın; orta sol 8 ve 10 numara mevkiinde, Bilal Özer; Sol bek ve sol açık mevkilerinde, Ahmet Kutlu; forvet Yüksel Çal sol açık ve Kazım Çelik ise Santrfor mevkiinde oynuyor.

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