Özel Aşıkpaşa Hastanesi hizmetleri durduruldu

Kırşehir şehir merkezi’nde hizmet veren Özel Aşıkpaşa Hastanesi’ nin faaliyetleri Valilik tarafından duruduruldu.
Hastanenin camına asılı yazıda, “Özel Aşıkpaşa Hastanesinin faaliyeti Kırşehir Valiliği’nin 27.01.2021 tarihli ve E.72254678432.9991 sayılı makam oluru ile askıya alınmıştır.” Denildi.
İl Sağlık Müdürlüğü kaynakları ise yapılan incelemeler sonrasında hastane eksiklikleri nedeniyle işlem tahsisi yapıldığı söylendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.