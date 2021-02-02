Tuz mağarasında kış mevsiminin etkili olmaması satışları düşürdü

– Kırşehir merkeze bağlı Tepesidelik Köyü alanı içerisinde yer alan ve Türkiye’nin yılda 50 bin ton tuz ihtiyacını karşılayan tuz mağarasında kış mevsiminin bölgesel etki göstermesiyle satışlar azaldı. Tuz talebinin azalmasıyla ilgili bilgi veren işletme sahibi Mustafa Demirbilek, mevsimsel geçişin tuz talebini düşürdüğünü korona virüs vakaları açıklamaları sonrası artış gösteren satışların sadece yemeklik tuzda olduğunu söyledi.

Demirbilek, “Kış şartlarının etkisini göstermemesi satışları durdurdu. Buzlanma olmaması için belediyelerde tuz alımları yapmıyor. 2020 yılından elde kalan tuzlar kullanılıyor. Sektörel olarak ise sadece yemeklik kaya tuzu satışları ile ayakta kalmaya çalışmaktayız” dedi. Uzmanların bölgeye gelerek yaptıkları açıklamalar satışların bir nebze olsun artış göstermesine neden oldu diyen Demirbilek, “Satışlarda yüzde 100’lük bir değişme olmuştu. Korona virüs açıklamaları ve sürecin başlangıcı bizi de etkilemişti. Karayollarının tuzlanması, biblo yapımlarında, lambai abajur, vazo yapımlarında kullanılan tuzların erişimi Kırşehir’dir. Türkiye’de, tornada dönen tek kaya tuzu bu işletmemizde mevcut” diye konuştu.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ında 2017 yılında incelemelerde bulunduğu kaya tuzu mağarası, kış mevsiminde karayollarına kaya tuzunu buzlanmayı önlemek için veriyor. Kaya tuzu mağarasının tarihinin 7 bin yıl öncesine dayandığına dair rivayetler olsa da Romalılar döneminden kaldığı tahmin ediliyor. Tuz ocağı içerisinde 67 bin metrekarelik alanda yer alıyor.

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