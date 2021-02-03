Bozkır, sekiz ay sonra flamingoların gelişiyle canlandı Seyfe Gölü Kuş Cennetinde 2020 ve 2021 yıllarında çekilen görüntüler iklim değişimini ortaya koydu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozkır, sekiz ay sonra flamingoların gelişiyle canlandı Seyfe Gölü Kuş Cennetinde 2020 ve 2021 yıllarında çekilen görüntüler iklim değişimini ortaya koydu

İHA

Bozkır, sekiz ay sonra flamingoların gelişiyle canlandı Seyfe Gölü Kuş Cennetinde 2020 ve 2021 yıllarında çekilen görüntüler iklim değişimini ortaya koydu

– Bozkır topraklara sekiz aydır uğramayan flamingolar, gelişleriyle bölgeye hareketlilik sağladı.
Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, az ve verimsiz yağışa rağmen gölün tabanında yüzde 20 oranında su olduğunu, suyla birlikte de kuş hareketliliğinin yaşandığını söyledi. Çetiner, “Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana maalesef gölde su yoktu. Su olmadığından bölgede kuş da yoktu. Sekiz ay sonra gölde oluşan az bir su bile flamingo, ördek, angıt ve martıların gelmesine neden oldu. Suyun devamı yağışlarla gelmezse kısa sürede buharlaşmanın etkisiyle göl yeniden kuruyacak. Bu durumda da bizler kuşlara karşı suç işleme pozisyonuna düşüyoruz. Dünyada dört kuş yolu var, ikisi Türkiye’de, biri Seyfe Gölü üzerinden geçiyor. Kuşlar bölgeden her türlü geçmek zorunda” dedi.
Geçtiğimiz 2020 yılı ile aynı gün 2021 yılı mukayesesini yapan ve gözlemlerini anlatan Çetiner, “Geçtiğimiz yıl aynı gün gölde kar ve su boldu. Bu yıl ise çok az yağış oldu. Tahmin etmediğimiz oranda gölde su var. Kuşları görme imkanımız oldu. Gölde kuşların görüntüsü ve seslerini duymak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silahını temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahını temizlerken kendini vuran şahıs hayatını ...
Tuz mağarasında kış mevsiminin etkili olmaması satışları düşürdü
YEREL HABERLER Tuz mağarasında kış mevsiminin etkili olmaması ...
Kırşehir Belediyesi 'Halk Süt ve Süt Ürünleri' Projesini hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyesi 'Halk Süt ve Süt Ürünleri' ...
Özel Aşıkpaşa Hastanesi hizmetleri durduruldu
YEREL HABERLER Özel Aşıkpaşa Hastanesi hizmetleri durduruldu
Kırşehir'de hırsızlık çetesine jandarma operasyonu
YEREL HABERLER Kırşehir'de hırsızlık çetesine jandarma operasyonu