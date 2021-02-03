Kuruyan Seyfe Gölü'nde su seviyesi yüzde 20'ye ulaştı



Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) KIRŞEHİR'de Temmuz ayından itibaren kuruma tehlikesi yaşayan kuş cenneti Seyfe Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesi yüzde 20'ye ulaştı. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, "Çok az ve verimsiz bir yağış olmasına rağmen gölün taban yapısından dolayı şuan yüzde 20 civarında suyumuz var" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nin su kaynaklarından Seyfe Gölü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edildi. 1994 yılında Ramsar sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alınan 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, geçen Temmuz ayında kuraklıkla mücadele etti. Su oranı büyük oranda azalan ve kuruma tehlikesi yaşayan Seyfe Gölü'nde, son yağışlarla birlikte su seviyesi arttı. 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göldeki su oranı yüzde 20 seviyesine ulaştı. Gölün suyla dolması ile birlikte göçmen kuşlar yeniden Seyfe Gölü'ne uğrayarak, mola vermeye başladı.

'BİR DAMLA SU YOKTU'

SEYGED Başkanı Ömer Çetiner, "Geçen Temmuz ayından bu yana gölde bir damla bile su yoktu. Dolayısıyla kuşlarımız da yoktu. Geçen yıl bu zaman gölümüzde su ve kar oldukça fazlaydı. Bu sene çok az bir yağışımız oldu. Şu an gölümüzde belli miktarda su var. Flamingoları görme şansımız oldu. Göle gittiğimiz zaman flamingo, ördek, martı ve turna seslerini duymak bizi oldukça memnun ediyor" diye konuştu.

'YAĞIŞ DEVAM ETMEZSE YENİDEN KURUYACAK'

Göldeki su seviyesine değinen Çetiner, "Tekrar havalar ısınıp buharlaşma başladığı zaman Seyfe gölümüz yeniden kuruyacak. Maalesef yine kuşlarımız olmayacak. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana su yoktu. Su olmayınca kuşlarımız olmuyordu. Yaklaşık 8 ay sonra gölümüzde oluşan azıcık su bile flamingoların, ördeklerin, angutların ve martıların gelmesine neden oldu. Çok az ve verimsiz bir yağış olmasına rağmen gölün taban yapısından dolayı şu an yüzde 20 civarında suyumuz var. Eğer yağışlar devam etmezse, havalar ısındığı zaman buharlaşma etkisiyle kısa sürede kuruyacaktır. İnşallah yağışlar devam eder de gölümüz eski görüntüsüne kavuşur" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Seyfe Gölü'nden görüntü

-SEYGED Başkanı Ömer Çetiner ile röportaj

Süre:482 MB

Haber-Kamera:Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2021-02-03 13:17:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.