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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın, sağlık yatırımlarını inceledi

İHA

Vali Akın, sağlık yatırımlarını inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut’tan bilgiler alan Vali Akın, yatırımların zamanında tamamlanması için her türlü tedbirin alınması talimatını verdi.
İnşaatların bir an evvel bitirilerek vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade eden Vali İbrahim Akın, “Amacımız vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmaktır. Bundan dolayı inşaatların ilerleyişini yakından takip ediyoruz. Korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu süreçte sağlık alanındaki yatırımları önemsiyoruz.” dedi.
Vali Akın’ın yapımları devam eden Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Toplum Sağlığı Merkezi inşaatlarına gerçekleştirdiği inceleme gezisi yetkililerden bilgiler alması ile sona erdi.

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