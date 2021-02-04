Afganlı çoban cinayetinde detaylar ortaya çıktı Katil zanlısının verdiği parayı alamayınca cinayet işlediği belirlendi

Kırşehir'de bir mandıra da çalışan Afgan uyruklu çoban Rahmi Hayatullah'ın öldürülmesi olayı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre katil zanlısı Ziya Rahman Hüseyini, akrabası Rahmi Hayatullah ile anlaşıp 3 bin lira maaş karşılığında mandırada işe girdi. Daha sonra iki akraba arasında para konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıktığı ve akrabası işten çıkarılan Ziya Rahman Hüseyini, işe girmek için verdiği parayı isteyince Rahmi Hayatullah ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucunda sinirlerine hakim olamayan Ziya Rahman Hüseyini yanında bulunan ekmek bıçağı ile Rahmi Hayatullah'ı bıçaklayarak öldürüp terminale gitti.



Olay Kaman ilçesi Çuğun köyü yakınlarında bulunan mandırada meydana gelmişti. Olayda kullanılan ekmek bıçağıyla birlikte yakalanan Hüseyini, Rahmi Hayatullah ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu söylemişti.

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