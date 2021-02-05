Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen: "Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim" "Gazeteciler olmasa sesimizi duyuramazdık"

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümü soruşturması kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Esen’in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun’un DNA’sının uyumlu olduğunun tespit edilmesi sonrası Esen'in Kırşehir'de bulunan babası Mehmet Esen, kızının mezarına giderek müjdeyi verdiğini söyledi.

Baba Esen açıklamasında, "Kızımın mezarına giderek rahat uyu adalet yerini buluyor diye seslendim. Bu daha başlangıç süreci avukatımız takip ediyor. Abisinin de oğluma yaptığı tehditler yanına kalmayacak, bakanlarla fotoğraf çektirip boy göstermeye gerek yok bizler adalete güveniyoruz. Yaşadığımız süreçte en çok teşekkürü gazetecilere yapıyorum. Onlar olmasaydı sesimizi duyuramazdık. Müge Anlı'ya da teşekkür ederiz sesimiz oldu" dedi.

Aleyna Çakır olarak bilinen Esen, 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen’in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Esen'in bedeninde tespit edilen DNA profillerinin kime ait olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor istendi. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı, DNA üzerinde yapılan inceleme sonrası rapor hazırladı. Raporda Esen’in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun’un DNA’sının uyumlu olduğu belirtilmişti.

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