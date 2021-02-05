Anadolu ozanlarını beyaz perdeye aktarıyor

– Karagöz Oynatıcısı Hayalbaz Cemal Fatih Polat, Karagöz oyununa Anadolu halk ozanlarını da katarak farklı bir boyut kazandırıyor.

Karagöz oyununun sadece ramazan aylarında olmaması gerektiğine dikkat çeken Karagöz Oynatıcısı Hayalbaz Polat, dünya genelinde Karagöz oyununa her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

Şenlik ve festivallerin salgınla birlikte online bir döneme girdiğini anlatan Polat, “Karagöz interaktif bir oyun olmasına rağmen online olsa da festival düzenledik. Yurt içi ve yurt dışında da karagöz ilgi çekiyor. İlgiyi ise şeffaf derilerden yapılan tasvirler alıyor” dedi.



Karagöz Oyununu kültür mozaiği yansıtma aracı görüyor

Karagöz oyunu ile birlikte etkilendiği insanları perdeye aktarmaya başladığını ifade eden Polat, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Aşık Veysel, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Hacı Taşan gibi insanları beyaz perdeye aktarıyorum. Türk kültürüne ait Anadolu coğrafyasındaki halk ozanlarını perdeye aktarmaya çalışmaktayım. Halkın sesi olan ozanları günümüz insanının pek fazla bilmediğini görüyorum. Kendi sanatımla günümüz nesline halk ozanlarımızı anlatarak gelecek kuşaklara da bir miras bırakmak istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.