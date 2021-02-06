Kırşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, tartıştığı 24 yıllık eşi İkram Kaplan'ı, 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Zafer Kaplan, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Zafer Kaplan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2021-02-06 18:06:48



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