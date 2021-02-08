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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye, 'Konut Temizliği' sosyal projesini hayata geçirdi

İHA

Belediye, 'Konut Temizliği' sosyal projesini hayata geçirdi

Kırşehir Belediyesi, kendi temizliklerini yapamayacak durumda olanlar için 'Konut Temizliği' sosyal projesini hayata geçirdi.
Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, kendi temizliklerini yapamayacak durumda olan yaşlı ve hastalara evlerinde belediye birimlerinin destek olduğunu söyledi.
Kırşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, evlerinde kendi temizliğini yapamayacak durumda olan kişileri ziyaret ederek evlerini temizliyor. Özellikle ev temizliğine ihtiyaç duyan evlerinde yalnız yaşayan yaşlılar ile hastaların tespiti belediye birimlerince yapılıyor.
Belediyeye geri dönüşlerin çok iyi olduğunu aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Bu hizmeti sunduğumuz hemşehrilerimiz ve özellikle il dışında yaşayan çocukları ve yakınları bu hizmetimizden dolayı memnuniyetlerini bildiriyorlar. Aynı zamanda, belediyemiz ‘Tıbbi Malzeme ve Cihaz Desteği Projesi’ ile evlerinde tedavisi devam eden ve bakıma muhtaç olan hastalarımızın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzeme ve cihazların desteğini sunuyor. Dertlere çözüm üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.

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