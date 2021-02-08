KEA Hastanesinde ameliyat olan gazinin sağlık durumu iyiye gidiyor

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Kuzey Irak’ta el bombası patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden şarapnel parçasıyla yaralanan Uzman Erbaş Hidayet Ülger'i başhekim Yahya Şahin ve heyeti ziyaret etti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ameliyat edilen Uzman Erbaş Hidayet Ülger, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin ve Başhekim Yardımcısı Dr. Halim Koçpınar, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Alan ve siyasi temsilciler tarafından ziyaret edildi. Başhekim Şahin, Uzman Erbaş Hidayet Ülger'in sağlık durumunun iyi olduğunu gün geçtikçede iyiye gittiğini söyledi.

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