Çiçekçiler, Cumartesi ve Pazar günü 10-17 saatlerinde iş yerlerinde hizmet verebilecek

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İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, kararıyla çiçekçiler, kısıtlamaların uygulandığı Cumartesi ve Pazar günü 1017 saatlerinde iş yerlerinde hizmet verebilecek.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00­17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.

14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak alınan kararda Kırşehir'de, çiçek satışı yapan iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat 2021 Cuma günü saat 20.00­ 24.00 saatleri arasında evlere servis, 13 ­14 Şubat Cumartesi ­Pazar günlerinde 10.00­ 17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00 ­24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasına karar verildiği duyuruldu.

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