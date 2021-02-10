MHP Genel Başkanının 'Cacabey' isim önerisi Kırşehir'de sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Uzay Tanıtım Programında 'Astroneot ve Kozmonot' yerine Türkçe karşılık isim bulunması çağrısına cevap veren MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Cacabey' önerisi Kırşehir'de sevinçle karşılandı.

Selçuklular döneminde yaşayan Cacabey, Kırşehir'de yıldızların incelendiği, astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane inşa ettirmiş, burada bilimsel konularda eğitim vermişti. Kırşehir'de, isim önerisi ile ilgili açıklamada bulunan Kenan Kerimoğlu adlı vatandaş siyasilerin, önerisini Kırşehir için doğru bulduğunu söyledi. Kerimoğlu, "12. yüzyıldan kalma medresenin adının gündeme gelmesi Kırşehir için övünç kaynağı olmuştur. Devlet beyin önerisi Kırşehirlilerin takdirini kazanmıştır" dedi.

Ahmet Bekdemir ise Kırşehirlilerin memnun ve mutlu olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "astronot" yerine Türk gökbilimci "Cacabey" isminin kullanılmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Milli Uzay Programı'nın tanıtımında, "astronot ve kozmonot" kelimeleri yerine Türkçe bir karşılık bulunması çağrısı yapmıştı.

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