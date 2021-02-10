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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İŞ-KUR, mağazalar anonim şirketi ile eğitim protokolü imzaladı

İHA

İŞ-KUR, mağazalar anonim şirketi ile eğitim protokolü imzaladı

– Çalışma ve İş Kurumu ile birleşik mağazalar zinciri, Kırşehir’de 20 kişilik satış elemanı eğitim programı sözleşmesi imzaladı.
İşKur İl Müdürlüğü 20 kişilik Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) mesleğinde sözleşme imzaladı.
İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, istihdama katkı sağlayan önemli firmalardan biri olan marketler ile imzalanan işbaşı eğitim programından faydalanacak olan katılımcıların mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinebileceklerini belirtti.
Kaya, açıklamasında; “İşbaşı Eğitim programları ile işgücünün geliştirilmesine, işsizliğin en aza indirilmesine Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz’’ dedi.
3 ay sürecek olan 20 kişilik bu kursta programa fiilen katıldıkları gün üzerinden katılımcıların Genel Sağlık Sigortaları (GSS) primi yatırılacak günlük 108,68 lira aylık ise ödenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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