Esnaf Odaları Birliğinden Bahçeli’nin ‘Cacabey’ isim önerisine destek

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Projesi Tanıtım Toplantısında söylediği isim önerisi karşısında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Cacabey’ isim önerisine destek verdi.

‘Selçuklu döneminde 1240 Yılında Kırşehir'de dünya'ya gelen Kırşehir Emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey'in Kırşehir'e önemli hizmetleri bulunan büyük ve önemli bir şahsiyet’olduğunu belirten Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, Cacabey'in Türkçe konuştuğunu, emirlerini ve yazılarını Türkçe olarak yazdığını, başarıları sebebiyle kısa sürede adının büyükler ile birlikte anıldığı ve Mevlana' nın övgü dolu mektubu ile bunun tescillendiğini ifade etti.



Kırşehir’deki en önemli tarihi yapılardan biri olan Cacabey Gökbilim Medresesinin 1272 yılında Cacabey tarafından matematik, fen ve astronomi eğitimi verilen bir medrese olarak yapıldığını aktaran Öztürk, “Eşsiz mimarisinin yanı sıra özellikle güneş sistemindeki gezegenleri sembolize eden iç sütunceleri, rasat kuyusu, aydınlık feneri ve gözlem kulesi ile dikkatleri çeken Cacabey Gökbilim Medresesi, astronomi eğitimi veren ilk merkezlerden biri ve belki de en önemlisidir” dedi.

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