Çiçekdağı ilçesine modern kesimhane

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye tarafından inşa edilen kesimhanede son aşamaya gelindi.
Kesimhane çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, modern ve son teknolojik sistemlerle yapılan tesisin bir ay sonra tamamlanacağını açıkladı.
Hakanoğlu yaptığı açıklamada; "Modern kesimhane yapım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 1 ay sonra faaliyete geçecek yatırımımızdan sonra hayvan pazarı inşaatımızda Temmuz ayına kadar bitmiş olacak. Bölge, çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız güvenilir ve hijyenik bir ortamda hayvanlarını alıp satabileceği kestirebileceği bir yere kavuşmuş olacaktır” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.