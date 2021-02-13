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Domuz sürüsünü 'Aşk Kaman'da Yaşanıyor' parçası ile kovaladı Kırşehirli çiftçi domuz sürüsünü kepçeyle kovalarken güldürdü

İHA

Domuz sürüsünü 'Aşk Kaman'da Yaşanıyor' parçası ile kovaladı Kırşehirli çiftçi domuz sürüsünü kepçeyle kovalarken güldürdü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan bir çiftçi, tarlasına giren domuz sürüsünü bestesi Umut Sülünoğlu, Uğur Önür'ün cover parçası 'Aşk Kaman'da Yaşanıyor' şarkısı eşliğinde kovaladı.
Sosyal medya hesabından da domuz sürüsünü kovalamasını paylaşan çiftçi Serkan Demir, tarlasında su çalışması yaparken domuz sürüsünü fark ettiğini ve kepçeyle kovaladığını söyledi. Demir, "Tarlamda çalışırken domuz sürüsüne rastladım. İşimi, gücümü bıraktım. Müziğin de verdiği özgüvenle kepçemle domuzları kovaladım" dedi.
Demir'in sosyal medya paylaşımı ise binlerce kez izlendi.

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