Korona virüs tedavisi gören polis memuru vefat etti

– Kırşehir’de, polis memuru Oğuzhan Fidancı, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği'nde görevli polis memuru Oğuzhan Fidancı, bir aydır Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Fidancı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve iki çocuk sahibi olan polis memuru Oğuzhan Fidancı, memleketi Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde toprağa verilecek.
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