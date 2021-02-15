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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyesinden şehrin sorunlarına açıklama

İHA

Kırşehir Belediyesinden şehrin sorunlarına açıklama

– Kırşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının şehirde var olan sorunlarla ilgili düzenlediği çalıştay sonrası açıklamada bulundu.
Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Nüfusunun artışı aynı zamanda milletvekili sayımızın üçe çıkmasına da vesile olacak ve ilimizin gelişmine katkı sağlayacaktır. Ahi Evran Üniversitesi’nde okuyan ancak ikametini ilimize aldırmayan öğrencilerimize dönük olarak Belediye Meclisimiz tarafından alınan 01.10.2020 tarihli ve 84 no’lu karar doğrultusunda ulaşım hizmetleri bedeli indirimi ve ayrıca su kulanım bedeli indirimi gibi kampanyalar ile öğrencilerimizin ikametlerini ilimize aldırmaları konusunda farkındalık oluşturma çalışmaları yapmaktayız” dedi.

Belediye pandemi nedeniyle ayni ve nakdi destek sunuyor
Dünyayı esir alan pandemi sürecinde meslek odaları ile yapılan çalışmalar sonrasında Kırşehir Belediyesi’nin ayni ve nakdi destek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan belediye başkanı Ekicioğlu, "Ne yazık ki herkesi olumuz etkilese de ekonomik anlamda en büyük mağduriyeti günlük kazanç sağlayan vatandaşlarımız ile iş yerlerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafımız yaşamıştır. Biz de Belediye olarak bu konuda meslek odalarımız ile yaptığımız çalışmalar neticesinde bu süreçte hem gündelik işlerde çalışan hemşehrilerimize hem de küçük esnafımıza olanaklarımız çerçevesinde ayni ve nakdi destek sunduk” diye konuştu.

Ekicioğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"UNESCO Şehirler Ağına girerek Dünya Müzik Şehri olan ilimizde belediye olarak bu konudaki çalışmalarımız devam etmekte iken ne yazık ki pandemi süreci ulusal ve uluslararası düzeyde yapmayı planladığımız çalışmaları sekteye uğratmıştır. 2021 yılı bu topraklarda yaşayan Ahi Evranı Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan edilmiştir. Bu konuda da hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yapılacak olan çalışmaları kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak bir şekilde belirleyecek, ilimizin tarihi ve kültürel değerlerinin daha iyi tanıtılması noktasında çalışmalar yapacağız. Aşıkpaşa Tabiat Parkı, kamuoyunun da yakından bildiği üzere; Belediyemiz’e devredilmesi için tarafımızca protokol ücretlerinin yatırılmasına rağmen Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesine alınmış ve işletmesi özel bir firmaya ihale edilmiştir. Vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal faaliyet alanı olarak, 12 milyon lira gibi bir kaynak aktarılarak yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, kamuya açılmadığı gibi ne yazık ki atıl halde çürümeye bırakılmış vaziyettedir. Belediye olarak; görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla kentimizin estetik görünümüne yakışır bir biçimde ana caddelerde bulunan iş yeri tabelalarının görsel ve yazı tiplerinin standart olması ve dış cephelerinin uyumlu olması için meslek odalarımızın üyelerinin de görüşleri alınarak ortak akıl ile kimseyi mağdur etmeyecek bir çalışma yapılmasını doğru bulmaktayız."

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