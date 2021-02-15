– Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Hain terör örgütü emellerine ulaşamayacak" dedi.

Mutlu Kılıçaslan, ”Terör örgütü PKK tarafından alı konulan 13 asker ve polisimiz haince şehit edilmiştir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.”dedi.

Hain terör örgütünün Türkiye’de emellerine ulaşamayacağını belirten Kılıçaslan, “Köyleri yakan, köyler de yaşayan, kadın, çocuk demeden ülkemizin genç yiğitlerini hayatlarından koparan binlerce okul, hastane ve kamu araçlarını yakan PKK hain emellerine bizler olduğumuz sürece ulaşamayacaktır. Onlar hala şehit cenazelerinde ailelerinin dik duruş ve inançlarını görmedi mi? Bizler yıllardır devletimizin, milletimizin yanında olduk bundan sonra da devletimizin ve milletimizin yanında olmaya ve olmanın da ötesin de canlarımızı, kanımızı feda etmekten çekinmeyeceğiz” diye konuştu.

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