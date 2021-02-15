Kırşehir uzun süredir beklediği kara kavuştu

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Kırşehir, uzun süredir beklenen kar yağışının başlaması ile beyaza büründü.

Kırşehir'de kısıtlamanın etkisi ile sokaklarda insan yoğunluğu yaşanmazken, polis kısıtlama ihlali yapan kişilere uyarılarda bulundu. Kar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği kentte, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri AnkaraKayseri karayolu üzerinde sürücülere dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, ilde rüzgar ve yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Kar yağışının Kırşehir'de çarşamba günü aksam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayının beklendiği şehirde, İl Özel İdaresi ilçe merkezleri ve merkeze bağlı köylerde, Kırşehir Belediyesi ise şehir merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

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