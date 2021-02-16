Kırşehir´de yüzyüze eğitime kar engeli

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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze öğretim yapan Kırşehir il genelindeki tüm okullarımızda (Destekleme Yetiştirme Kursları da dahil) 16 Şubat 2021 tarihinde 1 gün eğitime arar verildi" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2021-02-16 01:14:24



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