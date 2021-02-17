AK Parti Milletvekili Kendirli: “Bozkırı renklendiriyoruz”

– AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Akpınar ilçesi Pekmezci barajının su tuttuğunu ve suyun maviliği ile doğayı yeşillendireceklerini söyledi.

Milletvekili Kendirli açıklamasında; “AK Parti iktidarları, 2002’den beri ‘yol medeniyettir’, ‘su hayattır’ diyerek köylerimize, şehirlerimize, Türkiye’ye hayat katıyor, medeniyetimizi zenginleştiriyor. Kırşehir’de suyun maviliğiyle doğayı yeşillendiriyor, bozkırı renklendiriyoruz” dedi. Yapımına 2014 yılında başlanan Akpınar’ın Pekmezci köyü sınırları içinde yer alan pekmezci barajının tamamlanarak su tutmaya başladığını belirten Kendirli, “Tarımın önemini her geçen gün daha arttırıyor. Toprağımızın boş bekletilmemesi en verimli şekilde işletilip, ülke ekonomisine kazandırılması gerekiyor. Bu yüzden sulu tarım için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.

Barajın sulayacağı tarım arazilerinde sulu tarıma geçileceği için ürün çeşitliliğinin çoğalacağına ve istihdamın artacağı söyleyen Milletvekili Mustafa Kendirli, sulu tarımla birlikte bölgenin milli ekonomiye de yıllık yaklaşık 5 milyon lira gelir artışı sağlamasını beklediklerinin belirtti.

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