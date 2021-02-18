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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyesi'nden yaban hayvanlarına mama ve kulübe

İHA

Kırşehir Belediyesi'nden yaban hayvanlarına mama ve kulübe

Kırşehir Belediyesi, doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için mama ve kulübe desteği sağlıyor.
Çiçekdağ yolu üzerinde yaralı ve hasta halde bulunan hayvanları Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alan ekipler, bölgede bulanan hayvanlar için doğaya mama ve kulübe bıraktı. Şehirde etkili olan karlı ve soğuk günlerde bu uygulamanın devam edileceğini bildiren Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz’e bağlı ekiplerimiz tarafından ilimiz merkezde bulunan sokak hayvanlarına her zaman kuru mama ve kulübe desteği sağlanıyor, özellikle pandemi döneminde kısıtlamanın olduğu hafta sonlarında mama desteğini arttırıyoruz” dedi.
Yem bırakma işlemlerinin belli aralıklarla devam edeceğini ifade eden Başkan Ekicioğlu, yaban hayatına destek vermek adına başlatılan bu uygulamaya duyarlı vatandaşların da destek olabileceklerini söyledi.

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