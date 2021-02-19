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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, gece mesaisindeki personelini ziyaret etti

İHA

Belediye Başkanı Ekicioğlu, gece mesaisindeki personelini ziyaret etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, gece mesaisi yapan personelini ziyaret etti.
Başkan Ekicioğlu'na, Başkan Yardımcıları Osman Uçar, Nuri Araz, Asaf Kayaoğlu ve Hamza Çam'da eşlik etti. Kırşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli personellerle bir araya gelen Başkan Ekicioğlu ve beraberindeki heyet, gece mesaisinde görev yapan personelin Regaip Kandillerini de kutlayarak etkisini kaybetmeyen kış mevsimi koşulları hakkında da sohbet etti.
Personeli ile sık sık biraraya gelen Başkan Ekicioğlu, "Daha güzel bir Kırşehir için gece gündüz demeden canla başla çalışan emekçi mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

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