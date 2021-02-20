AK Parti Milletvekili Kendirli’den ‘Ahi Evran Yılı’ açıklaması

– AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘Ahi Evran Yılı’ genelgesinin ardından yazılı açıklamada bulundu.

Milletvekili Kendirli tarafından yapılan açıklamada, “2021 yılı ‘Ahi Evran Yılı’ olarak kutlanacağı açıklanmıştır. 2021 Ahi Evran Yılı’nın, Ahiliğin başkenti Kırşehir’imiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” denildi.

Ahilik Teşkilatının yüzyıllardır ustaçırak ilişkisi ile ayakta olduğunun ifade edildiği yazılı açıklamada

“Pirimiz Ahi Evran’ın doğumunun 850’nci senei devriyesi olan 2021 yılının, UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri arasında olmasına karar verilmiştir.

Temelinde birlik, dirlik, kardeşlik, yiğitlik, ahlak, bilim ve sanat, kaliteli ve yenilikçi üretim ve adil paylaşım ile kadına hürmetin bulunduğu Ahilik kültürümüz, Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde, Selçuklu ve Osmanlı devletlerimizin asırlar boyu bu topraklarda hüküm sürmesinde başat rol oynamıştır.

‘Halka hizmet, Hakk’a hizmet’ şiarıyla üretirken, ticaretini yaparken Hakk’ı gözeterek milletine, toplumuna da fayda, değer sağlamayı, harama meyletmemeyi, dünya malına tamah etmemeyi, kendi muhtaç iken bile başkasına verecek kadar cömert olmayı öğütleyen Ahi Evran Hazretlerinden, Pirimizden öğrenecek çok şey olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız” ifadelerine yer verildi.

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