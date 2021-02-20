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'Anadolu Plajı'nda kartpostallık görüntüler

İHA

'Anadolu Plajı'nda kartpostallık görüntüler

Kırşehir'de İç Anadolu Bölgesinin plajı olarak görülen Savcılı Plajı kart postallık kar manzaraları ile büyüledi.
Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Anadolu'nun Plajı olarak bilinen Savcılı Plajı manzarası ile görenleri büyülüyor. Dört mevsim güzelliği ile ilgi odağı olan Savcılı Plajı, gezinti yapmak isteyenler ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak alanlarından birisi haline geldi. Yaz mevsiminde gün doğumu ve gün batımı, ilkbaharda açan çiçek tomurcukları, sonbaharda dökülen yaprakların oluşturduğu güzelliklerle fotoğrafçıların tercih ettiği alanlardan biri olan plaj, kar yağışı ile birlikte büyüleyici manzara fotoğraflarının çekildiği alanlar arasında yer aldı. 3 kilometre sahili ile deniz kıyısını aratmayan plajda İl Özel İdaresi tarafından yapılacak ihale ile modernleştirme çalışmaları başlatılacak.
Öte yandan Kırşehir Belediyesi'de şehirde beyaz örtü ile birlikte gelen güzel doğa manzaralarını 'Şirin Kırşehirimizde kar manzaraları' başlığı ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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