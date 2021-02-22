KAEÜ Erciyes Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile iş birliği protokolü imzaladığını duyurdu.

Erciyes Üniversitesi ile öğrenci değişimi, akademik personel değişimi, ortak program açılması, öğrenci kredi transferi, ortak araştırma, seminer, konferans ve diğer bilimsel etkinlikleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul tarafından imzalanan protokole göre; GENKÖK ile özellikle Tıp Fakültesi arasında yapılacak ulusal ve uluslararası projelerde laboratuvar imkanlarından karşılıklı yararlanılması, birlikte proje yapılması, bilgi, görgülerini artırmak için kısa veya uzun süreli öğretim elemanı ve öğrenci değişimlerinin yapılması sağlanacak.

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