Kırşehir Belediyesi, çağrı merkezi hizmete geçti

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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– Kırşehir Belediyesi tarafından oluşturulan alo 153 çağrı merkezi faaliyete geçti.

Hizmet kalitesini artırmak, vatandaşların taleplerine anında çözüm üretilip tekrar geri dönüş sağlanması adına Kırşehir Belediyesi alo 153 çağrı merkezi hizmete girdi.

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sağlayan çağrı merkezinde vatandaşların talepleri kayıt altına alınarak ilgili birim sorumluları ile talep sahibi arasındaki koordinasyon sağlanıyor.

Taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edildiği çağrı merkezi ile vatandaşlara ivedi bir şekilde daha iyi ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor.

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