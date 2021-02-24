Kırşehir Belediyesinden 10 bin lira ödüllü logo yarışması

–Kırşehir Belediyesi, 10 bin lira ödüllü UNESCO müzik şehri logo yarışması düzenleyecek.
Kırşehir Belediyesi tarafından 05.03.2020 tarihinde alınan 32 numaralı meclis kararı ile birlikte, Kırşehir’in kültürel ve tarihi değerlerini yansıtan yöresel müzik anlayışının evrensel müzik anlayışı ile birleştirerek, şehre özgü bir logo kazandırılma amacıyla ulusal çapta bir logo yarışması düzenlenecek.
Son başvuru tarihi 16 Nisan 2021 tarihinde sona erecek olan yarışmanın büyük ödülü ise 10 bin lira olarak açıklandı.
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