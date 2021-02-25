İl Sağlık Müdürü Bulut, sağlık tesislerinde inceleme yaptı

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Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, sağlık tesislerinde inceleme yaparak sağlık personeli ile istişare yaptı.

Bulut'a inceleme gezisinde; Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yetiş, Destek Hizmetleri Başkanı Yunus Dağ ve başkan yardımcıları eşlik etti.

Sağlık Müdürlüğü heyeti, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Kırşehir'de, faaliyet gösteren eczaneleri ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut sağlık tesisleri çalışmaları hakkında başhekim, sorumlu hekim ve ilgili birim sorumlularından bilgiler alarak karşılıklı istişarelerde bulundu.

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