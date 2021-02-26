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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum'dan Kırşehir'e ziyaret

DHA

Bakan Kurum'dan Kırşehir'e ziyaret


Bakan Kurum'dan Kırşehir'e ziyaretÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir'i ziyaret etti. Kurum, 2023 yılında yapılacak seçimlerde Kırşehir'i yeniden alacaklarını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde karayoluyla Kırşehir'e geldi. İlk olarak Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra Ahi Evran-ı Veli türbesine gelerek burada dua etti. Kurum ardından partisinin il binasına geçti. Burada partililere seslenen Bakan Kurum, "19 yıldır Kırşehir'e her alanda yatırım yapıyoruz. Eğitim, sağlık, kültür, tarım ve ekonomik tüm faaliyetlere kadar birçok yatırım gerçekleştirdik. Kırşehir'e 8 milyar liralık yatırım yapıldı. Yatırımların 3 milyar liralık kısmı ise çevre ve şehircilik alanında. İnşallah 2023 yılında Kırşehir'imizi yeniden almak hedefindeyiz. 2023 yılında yeniden şehri alacağız" dedi.
Bakan Kurum daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle partilileriyle birlikte pasta kesti. AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve Milletvekili Mustafa Kendirli ziyarette Bakan Kurum'a saz hediye etti.Görüntü Dökümü:
BakanKurum'un İL Başkanlığı ziyaret
Bakan Kurum'un Ahi Evran-ı Veli türbesi ziyareti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamaları
Ukraynalı hastanın muayenesiSüre :  7.40 Boyut  857 MB  
HaberKamera: Abdurrahman DULKADİR /KIRŞEHİR, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR
2021-02-26 16:22:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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