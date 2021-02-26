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Bakan Kurum İBB’ye çağrı: “Çöp toplayamıyorlarsa biz destek oluruz” “Bugün görüyor ve çokta üzülüyoruz ki, artık İstanbul’da yeniden çöp dağları, çamurlar, çukurlar oluşmaya başladı” “Kanal İstanbul Projesi için hazırlıklar yapıldı”

İHA

Bakan Kurum İBB’ye çağrı: “Çöp toplayamıyorlarsa biz destek oluruz” “Bugün görüyor ve çokta üzülüyoruz ki, artık İstanbul’da yeniden çöp dağları, çamurlar, çukurlar oluşmaya başladı” “Kanal İstanbul Projesi için hazırlıklar yapıldı”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İstanbul’umuzu yeşil alanları, parkları millet bahçeleriyle yaşanılabilir bir şehir haline getirdik. Ama bugün görüyor ve çokta üzülüyoruz ki, artık İstanbul’da yeniden çöp dağları, çamurlar, çukurlar oluşmaya başladı ve belediyelerimiz bu noktada acziyet içerisindeyse ben arkadaşlarıma talimat verdim. Çöp toplama işlemlerine de çöp toplanmasına da bakanlık olarak destek verebiliriz” dedi.
Kırşehir’deki temaslarına Valilik ziyaretiyle başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından AK Parti Kırşehir Teşkilatı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için hazırlanan pastayı kesti. Bakan Kurum daha sonra Ahi Evran Üniversitesi’nde STK temsilcileri ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü.

“Kanal İstanbul Projesi için hazırlıklar yapıldı”
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen basın toplantısında Kanal İstanbul Projesi ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ve talimatlarıyla hazırlıklarımızı yaptık. 2021 yılı Kanal İstanbul projesine başlayacağımız bir yıl olacaktır. Üniversitelerden ve vatandaşlardan gelen rapor doğrultusunda ÇED raporu tamamlandı. 3 etap planımızı Kanal İstanbul üzerinde onayladık. Yüzde 52’si yeşil alan İstanbul Boğazımızı koruma kurtarma projesi depremle ilgili rezerv alanımızın oluştuğu örnek bir şehircilik anlayışıyla deprem şehri İstanbul’umuzda riskli gördüğümüz binaların dönüşümü için çok önemli bir alanı inşallah inşa edeceğiz. 2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacak kararlı bir şekilde de Kanal İstanbul Projesi’ni İstanbul’umuza Türkiye'mize kazandıracağız. Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje Türkiye’yi dünyada lider ülke yapacak İstanbul’umuzun marka değerine marka katacak bir projedir. Bu noktada ise her türlü ayrıntı ve detay düşünülmektedir” dedi.
Depremsellikle ilgili İstanbul’a zarar verir dediler bunu yine raporlarımızla zarar vermediğini ispat ettik” diyen Bakan Kurum, “Raporlarla herhangi bir yoğunluk getirmediğini de gösterdik. Planlama içerisinde yeşil alanları, sosyal donatıları ayırarak İstanbul’un ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projemizi yürütüyoruz. Türkiye’nin marka değerine marka katacak ve dünyada lider ülke yapacak projeye sadece karşı çıkmak adına bir duruş var. Bu tabi CHP duruşu ve zihniyetidir. Kör bir bakıştır. Ama biz hayırda yarışmaya devam edeceğiz, onlar şerde yarışmaya devam etsinler” diye konuştu.

“İstanbul’da yeniden çöp dağları, çamurlar, çukurlar oluşmaya başladı”
”Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İBB’yi aldığında yine biz çöp, çamur ve çukurla mücadele ettik” diyen Bakan Kurum, “İstanbul’umuzu yeşil alanları, parkları millet bahçeleriyle yaşanılabilir bir şehir haline getirdik. Ama bugün görüyor ve çokta üzülüyoruz ki, artık İstanbul’da yeniden çöp dağları, çamurlar, çukurlar oluşmaya başladı ve belediyelerimiz bu noktada acziyet içerisindeyse ben arkadaşlarıma talimat verdim. Çöp toplama işlemlerine de çöp toplanmasına da bakanlık olarak destek verebiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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