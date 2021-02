Bakan Kurum'dan Kırşehir'e ziyaret (2)

'ÇÖP TOPLAMA İŞLEMİNDE BAKANLIK OLARAK DESTEK VEREBİLECEĞİMİZİ İFADE ETMEK İSTERİM'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Maltepe Belediyesi'nde işçilerin grevi sonrası oluşan çöp yığınlarıyla ilgili olarak, "Ben arkadaşlarıma talimat verdim. Çöpleri toplama işleminde Bakanlık olarak her türlü desteği verebileceğimizi sizin aracılığınızla Ahilik şehrinden yine ifade etmek isterim" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ahi Evran Üniversitesi´nde düzenlenen il değerlendirme toplantısına katıldı. Ardından gündemde olan konularla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesine değindi. Kurum, "İnşallah 2021 yılı içerisinde Kanal İstanbul´a başlayacağız. Kararlı bir şekilde Kanal İstanbul projesini İstanbul´umuza ve Türkiye´mize kazandıracağız. Gerçekten vizyon bir proje. Türkiye´yi dünyada lider ülke yapacak, İstanbul´umuzun marka değerine marka katacak bir proje. Bu noktada her türlü ayrıntı, her türlü detay düşünülmektedir. Şimdi muhalefet, su kaynaklarının giderildiğini söyledi. Buna ilişkin bilimsel raporlarla su kaynaklarının giderilmediğini ispat ettik. Depremsellikle ilgili `İstanbul´a zarar verir´ dediler yine bunu raporlarımızla zarar vermediğini ispat ettik. `Yoğunluk getirir´ dediler. Yine yapmış olduğumuz planlarla herhangi bir yoğunluk getirilmediğini de gösterdik. Bu anlayışla da çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu projeye karşı çıkmak adına bir duruş var. Tabi bu CHP duruşu, CHP zihniyetidir. Kör bir bakıştır ama biz hayırda yarışmaya devam edeceğiz. Onlar şerde yarışmaya devam etsinler. Biz ülkemize değer katacak proje üretmeye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yılda ne yapıyorsak bundan sonra aynı anlayışla hayırda yarışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMA TALİMAT VERDİM'

İstanbul Maltepe´de belediye işçilerinin grevi sonrası oluşan çöp yığınlarına değinen Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ni kazandığında yine çöp, çamur ve çukurla mücadele ettik ve geldiğimiz süreçte İstanbul´umuzu yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Bugün görüyoruz ki, çok da üzülüyoruz ki İstanbul´da yeniden çöp dağları, çukurlar, çamurlar oluşmaya başladı. Ben arkadaşlarıma talimat verdim. Çöpleri toplama işleminde Bakanlık olarak her türlü desteği verebileceğimizi sizin aracılığınızla Ahilik şehrinden yine ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2021-02-26 20:26:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.