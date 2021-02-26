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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta 2 kişinin öldüğü davada 3 sanığa müebbet

İHA

Kahramanmaraş’ta 2 kişinin öldüğü davada 3 sanığa müebbet

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili haklarında dava açılan 3 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 115'er yıl hapis cezası verildi.

Güvenlik gerekçeleri nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar A.K., İ.K. ve E.K. bulundukları ceza infaz kurumu, tutuksuz yargılanan B.K., G.K., T.K. ve müştekiler R.K. ve T.B., ikamet ettikleri illerden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Son savunmaları alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar E.K., İ.K. ve A.K.'ye "tasarlayarak adam öldürme, kan gütme saikiyle adam öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralılar ve müştekiler yönünden de 115'er yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklardan T.K. ve B.K.'nin beraatını kararlaştıran mahkeme heyeti, bir sanıkla ilgili karar vermeye yer olmadığına hükmetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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