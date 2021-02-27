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Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası il hıfzıssıhha kurulu kararları uygulanacak Esnaf umut dolu pandemi, sürecinde gevşeme adımlarını bekliyor

İHA

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası il hıfzıssıhha kurulu kararları uygulanacak Esnaf umut dolu pandemi, sürecinde gevşeme adımlarını bekliyor

Kırşehir'de, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası il hıfzıssıhha kurulu kararları uygulanacağı belirtildi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir" denildi.
Düzenlemelerin risk guruplarına göre hayata geçirileceğinin belirtildiği açıklama ise şöyle:
"Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."
Öte yandan 1 Mart tarihin kendileri için güzellik beklediğini anlatan Kırşehirli esnaf Dilek Sönmez, "1 Mart'ta her şey inşallah normale döner. Esnaf olarak zor durumdayız. Sadece biz değil dünya genelinde zor durumlar yaşanıyor. Kısıtlamalar inşallah kalkar ama eğer salgın böyle devam edecekse kısıtlamaların uzatılması bizler için çok bir şeyi değiştirmez. Hepimizin evlatları var can sağlığımız için kısıtlamalara saygı duymak zorundayız. Umutluyuz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Müşteriyi limitli şekilde içeri alıyoruz. Kısıtlamalar kalksa da biz dezenfekte ve hijyen kurallarını uygulayacağız" dedi. Ali Umu adlı esnaf ise Mart ayı itibari ile normalleşmeye yönelik hazırlıklarını yaptığını ve herkesin üzerine düşeni yapması noktasında beklentili olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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