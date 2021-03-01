KAE'si Kültür Sanat Topluluğundan Anadolu ezgilerinden oluşan konser

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Müzik, Kültür ve Sanat Topluluğu, korona virüs sürecinde evlerinden çıkamayanlara Anadolu ezgilerinden oluşan çevirim içi konser verdi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada topluluk, korona virüs sürecini evlerinde geçirenlere yönelik Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkısı ve akademisyenlerin desteğiyle halk müziği programı düzenledi.

Üniversitenin Youtube kanalından yayınlanan, öğretim elemanı Yunus Ethem Alan yönetimindeki dinletide topluluk üyesi öğrenciler, keman, bağlama ve gitar eşliğinde Anadolu'nun sevilen ezgilerini seslendirdi. Öğrenciler, "Gide gide bir söğüde dayandım", "Beni eller gibi görme sen benimsin", "Çiçekten harman olmaz", "Keklik gibi kanadımı süzmedim", "Evlerinin önü yoldur", "Dağlar iğdeli yarim" türkülerini seslendirdi.

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