Polis, kayıp AK Parti il kurucu üyesi davasında alanı daralttı

– Kırşehir’de, 2008 yılı Mart ayında kaybolan AK Parti il kurucu üyesi Hasan Kırışık dosyasında polis, alanı daralttı.

Kardeşi Mustafa Kırışık’a 20.03.2008 tarihinde ‘kardeşim Mustafa, hakkını helal et, çocuklar sana emanet ben gidiyorum’ dedikten sonra kaybolan belediye eski meclis üyesi olayı ile ilgili Kırşehir Emniyet Müdürlüğü kapandı sanılan dosyayı yeniden açtı.

Yeni delillere ulaşan polis, dosya kapsamında daha önceden gözaltı işlemi yapıldıktan sonra serbest kalan 4 kişinin de tutuklanmasının önünü açtı.

Kırşehir’de yürütülen soruşturma da geçmişe dönük yapılan işlemlerde KOM Daire Başkanlığı tarafından Eski Meclis Üyesinin ‘öldürülüp gömülmesi’ ihtimali üzerine şehirde 6 farklı bölgede ceset bulma köpeklerinin de destekleri ile arama faaliyetleri yürütülmüştü.

Ceset arama faaliyetlerinin yanı sıra Kırşehir’de Boztepe ilçesinde, Çimele, Karıncalı köyleri ve Karakurt yolu üzerinde kuyularda da incelemeler yapılmıştı.

2008 yılında açılan dava dosyasında kardeş Mustafa Kırışık abisinin kaybolması olayı ile ilgili “abim bana ‘Mıstık’ diye hitap ederdi. Mesaj dahi olsa ‘Mıstık’ hitabını kullanılırdı. Helallik mesajı sonrası aradım ama telefonu kapalıydı. Şüphelenerek hemen Ahi Polis Merkezine gittiğini beyan etmişti.



‘Kavak almaya gidiyorum’ diye iş yerinden ayrılmıştı

2008 yılından bu yana kayıp olan Hasan Kırışık davası ile ilgili Kırışık’ın 20.03.2008 tarihinde iş yerinde işçileriyle kahvaltı yaptıktan sonra M.K., ile Özbağ Beldesine kavak bakmaya gittiği biliniyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde araştırmalar yürütülürken olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü bünyesinde de özel bir ekip kurulmuştu.



Hayali proje dava dosyasına girdi

Şüpheli sanıklar kayıp Kırışık’ın ticaret yaptığını ve belediye meclisi üyesi olduğunu aktarmıştı. İfade tutanaklarından alınan bilgi de 2007 yılında Kırışık’ın, kent park’a yüzme havuzu yapılacağından bahsetmiş ortak iş yapma teklifinde bulunduğunu beyan etmişlerdi.

Polisin inceleme ve Kırşehir Belediyesi ile yazışmasında ise bahsi geçen yüzme havuzu projesinin belediye programında olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Polis dosya kapsamında çelişki dolu ifadeleri inceledi. Şüpheli sanıkların ifadelerindeki çelişkiler tarih ve ifade alınan saatlere göre yeniden çıkarılarak bilirkişilerle birlikte incelendi. Gizli soruşturmacılar ve suç örgütü yapılanması faaliyetleri titizlikle incelemeye alındı.



Belediye eski meclis üyesi Hasan Kırışık'ın son konuştuğu kişiler, yakınları, arkadaşları ve iş yaptığı kişileri sorgulayan ekip, 6 ay süren çalışmada, kayıp meclis üyesinin öldürüldüğüne yönelik kuvvetli delillere ulaşarak Hasan Kırışık'ın kaybolmadan önceki son günlerinde görüştüğü kişilerden olan ve davada tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K'yi farklı adreslere düzenledikleri operasyonda yakalamış sanıklar, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti kararıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

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