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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyesinden esnafa dezenfektan desteği

İHA

Kırşehir Belediyesinden esnafa dezenfektan desteği

Kırşehir Belediyesi, korona virüs salgını sonrası normale dönüşte esnafa dezenfektan desteği sunuyor.
Özellikle maske üretimi ve ücretsiz dağıtımının yanı sıra il genelinde yoğun bir şekilde yapmış olduğu dezenfekte ve temizlik çalışmaları kapsamında takdir toplayan Kırşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan yeni dönemle birlikte çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.
Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pandemi süreci ile birlikte şehirde caddeler, sokaklar, kamu kurumları, ibadethaneler, meydanlar, pazar yerleri, park ve oyun alanları, çarşılar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, ve ticari taksiler gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı bütün alanlar korona virüs tedbirleri kapsamında ilaçlanıp dezenfekte ediliyor.
Yeni dönemle birlikte iş yerleri yeni açılacak olan esnafların iş yerleri yine ücretsiz şekilde ilaçlanıp dezenfekte edilecek. İş yerleri yeni açılacak olan esnafların konu ile ilgili Kırşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi’ne başvurmaları halinde belediye ekipleri esnaflara ücretsiz dezenfekte hizmeti verecek. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Uzun bir aradan sonra iş yerleri açılacak olan esnaflarımıza bereketli kazançlar diliyorum. Ekiplerimiz, esnaflarımızın iş yerlerini ücretsiz dezenfekte etmeye devam edecek"dedi.

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