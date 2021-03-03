KEA Hastanesi başhekimliğinden sağlıkçılara motivasyon için açık büfe etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KEA Hastanesi başhekimliğinden sağlıkçılara motivasyon için açık büfe etkinliği

İHA

KEA Hastanesi başhekimliğinden sağlıkçılara motivasyon için açık büfe etkinliği

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personelleri için başhekimlik moral ve motivasyonu artırmak amacıyla öğle yemeğinde açık büfe etkinliği düzenlendi.
Yapılan etkinliğe ise Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin, Başhekim Yardımcıları Dr. Halim Koçpınar ve Uzm. Dr. İbrahim Üntan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Alan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayça Atik müdür yardımcıları ve sendika temsilcileri katıldı.
Sağlık çalışanlarına öğle yemeğinin yanında açık büfe olarak sigara böreği, mercimek köfte, tatlı, patates salatası ve meyvelerden oluşan ürünler sağlık çalışanlarına ikram edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Şahin, her şeyin en güzeline layık olan sağlık çalışanlarına bu tür etkinlikleri her hafta yapmayı planladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliğinde gençler Türk Bayraklarını Vali Akın'a teslim etti
YEREL HABERLER “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliğinde ...
Kırşehir’de mutant virüs karantinası
YEREL HABERLER Kırşehir’de mutant virüs karantinası
Kırşehir Belediyesinden esnafa dezenfektan desteği
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyesinden esnafa dezenfektan desteği
Normalleşme adımlarını esnaf bayram, çocuklar ise mutlulukla karşıladı Ahi Esnafı, vatandaşa 'kurallara uyun, ihbar ederiz' mesajı verdi
YEREL HABERLER Normalleşme adımlarını esnaf bayram, çocuklar ise ...
Polis, kayıp AK Parti il kurucu üyesi davasında alanı daralttı
YEREL HABERLER Polis, kayıp AK Parti il kurucu üyesi davasında alanı ...
KAE'si Kültür Sanat Topluluğundan Anadolu ezgilerinden oluşan konser
YEREL HABERLER KAE'si Kültür Sanat Topluluğundan Anadolu ...