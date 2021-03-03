KEA Hastanesi başhekimliğinden sağlıkçılara motivasyon için açık büfe etkinliği

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personelleri için başhekimlik moral ve motivasyonu artırmak amacıyla öğle yemeğinde açık büfe etkinliği düzenlendi.

Yapılan etkinliğe ise Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin, Başhekim Yardımcıları Dr. Halim Koçpınar ve Uzm. Dr. İbrahim Üntan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Alan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayça Atik müdür yardımcıları ve sendika temsilcileri katıldı.

Sağlık çalışanlarına öğle yemeğinin yanında açık büfe olarak sigara böreği, mercimek köfte, tatlı, patates salatası ve meyvelerden oluşan ürünler sağlık çalışanlarına ikram edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Şahin, her şeyin en güzeline layık olan sağlık çalışanlarına bu tür etkinlikleri her hafta yapmayı planladıklarını söyledi.

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