Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, gazetecilere afet farkındalık eğitimi verdi.

AFAD İl Müdürü Metin Alpaslan, sunum eşliğinde afetlerle ilgili genel bilgi vererek, deprem öncesi, deprem sırasında ve sonrasında yapılacak doğru davranışları anlattı. Alpaslan, yaptığı açıklamada, 2020 yılında İzmir ve Elazığ depremleri, Giresun sel ve Van'da çığ felaketleri yaşandığını hatırlatarak, her zaman bu durumlara hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Afete Hazırlık Eğitim Yılı ilan ettiğini aktaran Alpaslan, "Kırşehir'de ki, tüm bireylere ulaşmak istiyoruz. Planlamalarımızı yaptık. Ocak ayından itibaren de çalışmalarımıza başladık. Afete hazırlık eğitimleri veriyoruz. Bu yılın sonuna kadar da eğitimlerimiz devam edecek. Deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış biçimleri, vatandaşların bu esnada nasıl hareket edecekleri ve hayatta kalacaklarını uygulamalı ve görsel olarak insanlarımıza anlatıyoruz "dedi.

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