Polis, kayıp AK Partili meclis üyesinin cesedinin yakıldığı iddiaları üzerinde araştırmalarını derinleştirdi

– Kırşehir’de 2008 yılında kaybolan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık soruşturması kapsamında, gözaltına alınan şahısların verdiği ifadeler iddianameye yansıdı.

Kırşehir'de 2008 yılında ortadan kaybolan ve halen bulunamayan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık soruşturmasında yer alan ifadeler hazırlanan iddianameye yansıdı. İddianamede yer alan ifadeye göre, M.K. ile arasında problem de olduğunu anlatan G.K., “Psikoloğa gittim. Kimseye güvenmiyorum. Ailem beni 13 yaşımda evlendirdi. M.K., beni bu süreçte kullandı. Adam zengindi. Belediye meclisi üyesi idi. Kimse suçu benim üzerime atamaz” dedi.

Görevlinin 'suçu sana yıkarlarsa ne yapacaksın?' sorusu üzerine G.K., olayda kullanılan ve M.K.’nın parmak izi bulunan silah, maktulün kıyafetlerinin de kendisinde olduğu bu yüzden kendisine dokunulamayacağını ve kendini garantiye aldığını söyledi.

Belediye eski meclis üyesi Hasan Kırışık'ın son konuştuğu kişiler, yakınları, arkadaşları ve iş yaptığı kişileri sorgulayan ekip, 6 ay süren çalışmada, kayıp meclis üyesinin öldürüldüğüne yönelik kuvvetli delillere ulaşılmasının ardından ekipler, Hasan Kırışık'ın kaybolmadan önceki son günlerinde görüştüğü kişilerden olan ve davada tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K.'yı farklı adreslere düzenledikleri operasyonda yakalamış, sanıklar, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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