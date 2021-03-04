Normalleşme adımlarında 'Dinamik Denetim' süreci başladı

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Kontrollü Normalleşme Döneminde İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan 'Dinamik Denetim Modeli' hazırlık toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantı da konuşan Vali İbrahim Akın, ülke genelinde korona virüsle mücadele kapsamında yoğun şekilde denetimler gerçekleştirileceğini söyledi.

Salgının bitmediğini, verilen mücadelenin tüm kararlılıkla devam edeceğini belirten Vali Akın, “Kontrollü Normalleşme Döneminde Sağlık Bakanlığınca belirlenen risk grubuna göre Kırşehir sarı renkte yani orta riskli iller arasında yer almaktadır. İlimizde vaka sayısının artmaması ve toplum sağlığını korumak amacıyla denetimlerimizi artıracağız. Kontrollü Normalleşme Döneminde olduğumuz bu süreçte tedbiri elden bırakmayarak ilimizdeki vaka sayısının yükselmesini önlemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz"dedi

Toplantı sonunda, denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

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