Kırşehir’de STK çalıştayının 2.'si yapıldı

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– Kırşehir’de, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 2.’si gerçekleştirilen STK çalıştayı kararları kamu oyu ile paylaşıldı.

Şehirde 2.’si düzenlenen çalıştaya, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, TSO Başkanı Mustafa Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve Pancar Kooparatifleri Başkanı Muzaffer Tekeli katıldı. Toplantıda, tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan ve sayıları 13 bini bulan Afganlı mültecilerin nüfusa dahil edilerek oturum izni alıp çalışmaları konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşüldü.

Şehirde sürekli yeri ve devredildiği kamu kurumu tartışma konusu olan hükümet konağı binasının yeri ile ilgili halkta kapsamlı bir anket çalışması yapılması ve sonuçlarının siyasi yetkililere iletilmesi noktasında karara varıldı.

8 gündem maddesinden oluşan toplantı sonuçları AK Parti milletvekili Mustafa Kendirliye’de sunularak istişarede bulunulacak.

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