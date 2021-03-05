Tartıştığı husumetlisini öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de, tartıştığı husumetlisini öldüren yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir’de, Nasuhdede Mahallesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.S. ve A.V.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V.Z., yanındaki bıçakla B.S.’ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan B.S., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.V.Z.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.V.Z., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.