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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiralık aldıkları iskele demirlerini satan 2 kişi tutuklandı

İHA

Kiralık aldıkları iskele demirlerini satan 2 kişi tutuklandı

Kırşehir’de farklı üç firmadan kiraladıkları iskele demirlerini Ankara’da satan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir'de yaşayan Y.D. (39) ve Ç.D. (43), 3 inşaat firmasından 100 bin liralık çek ile iskele demiri kiraladı. Ardından Ankara'ya giden Y.D. ve Ç.D. kiraladıkları iskele demirlerini sattı. Geçen süreçte çeklerin karşılıksız çıktığını öğrenen inşaat firmaları, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yaptığı belirlenen Y.D. ve Ç.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 şüphelinin Aşıkpaşa Mahallesinde olduğunu belirleyen ekipler eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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